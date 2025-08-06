«История удручает»: в СПЧ оценили новый приговор Зареме Мусаевой

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала политизированным дело жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, которой вынесли новый приговор, и отметила, что не доверяет суду Чечни. Она подчеркнула, что женщина стала жертвой ситуации вокруг ее семьи.

«Я следила за этой историей. Меня эта история, честно скажу, очень удручает. Я не доверяю в данном случае системе правоохранительной Чечни и суду Чечни, потому что дело, на мой взгляд, политизированное, потому что изначально мы могли наблюдать за тем, как все происходило. И кажется, что эта женщина просто стала жертвой всей той ситуации, в которой оказалась ее семья. Я много раз говорила, и, собственно, на этом должно основываться все право, и оно так и основывается, если мы говорим про право, что родители не отвечают за детей, дети не отвечают за родителей, муж не отвечает за жену, жена за мужа. И то, что с ней, с этой женщиной бедной, происходит, можно только объяснить именно как раз ситуацией именно ее семейной», — сказала она.

Меркачева уточнила, что Мусаева никогда не совершала преступлений и не проявляла себе в политическом пространстве, поэтому «плохо» таким образом с ней «расправляться».

«Сама по себе она совершенно безобидная, совершенно спокойная, и не было никаких доказательств того, что она проявляет какую-то агрессию, что она что-то делала противозаконное. Она никогда не проявляла себя в политическом пространстве, в каком-то еще, не вела каналов публичных, ни к чему не призывала, ничего плохого не делала. Спокойная, обычная женщина. И вот то, что на нее все это свалилось, а мы за этим наблюдаем, меня очень удручает, я вам честно скажу, очень. И, на мой взгляд, таким образом расправляться с женщиной – это плохо это, в общем», — добавила она.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Супруг Мусаевой, экс-судья Сайди Янгулбаев, заявлял, что преследование женщины может быть связано связано с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых (включены в список террористов и экстремистов) возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

6 августа Шалинский городской суд приговорил Мусаеву к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения.

Ранее адвокат Мусаевой заявил, что она не будет обжаловать приговор из-за недоверия суду.