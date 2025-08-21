На форуме «Крылья Сахалина» продемонстрируют применения БПЛА для гражданских задач

Сахалинская область — лидер по применению беспилотных авиационных систем в народном хозяйстве. Регион успешно внедрил БПЛА для решения различных задач, а также развивает тотальную систему обучения управления беспилотниками. Об этом на пресс-конференции, посвященной международному форуму беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» рассказал глава Сахалинской Области Валерий Лимаренко.

Губернатор сообщил, что форум будет иметь как авиационную, так и морскую составляющую, а также гражданскую и военную.

«Это первый форум, где будет проходить такое разнообразие и с точки зрения техники, и с точки зрения сфер. Также мероприятие пройдет на первом официальном дронопорте в России. Мы планируем развернуть несколько дронопортов на Сахалине в ближайший год и в ближайшие три года развернуть дронопорты по всему Дальнему Востоку», — рассказал Лимаренко.

Он уточнил, что в рамках форума область покажет 70 сценариев использования беспилотной авиации в народном хозяйстве. В качестве примера он привел применение БПЛА для снижения лесных пожаров – это позволило обеспечить снижение их объема в 40 раз за три года.

«Это очень актуально не только для российских регионов, но и для многих регионов мира. Мы покажем, как решается эта задача, и она может быть решена в любом регионе России и мира, если будет правильно применена технология», — сообщил Лимаренко.

Губернатор добавил, что также БПЛА помогли снизить риск наводнений, данный опыт тоже будет презентован на форуме. Кроме того, Лимаренко сообщил, что дальневосточная авиационная компания «Аврора» организовала дочернее общество «Аврора — БАС» и за год развернет на аэродромах Сахалина дронопорты для обеспечения выполнение народно-хозяйственных задач. В планах — тестирование БПЛА для перевозки больших грузов и людей, для этого уже создан учебный центр на базе Сахалинского университета.

Также Лимаренко сообщил о старте разработки безэкипажного корабля для перевозки 20-футового контейнера в автономном режиме на большие расстояния и применении морских БПЛА при создании мемориала на острове Шумшу.

Кроме того, по его словам, на форуме пройдут морские учения с участием БПЛА, самым ярким моментом станет уничтожение специального безэкипажного корабля, который разработали специалисты НПЦ «Крылья Сахалина», стрелковым оружием и FPV-дронами с боевыми зарядами.

Также Лимаренко анонсировал первый в России парад дронов, где в одном воздушном строю пройдет и малая авиация, и беспилотники. Мероприятие пройдет в рамках форума и будет приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны.

В свою очередь, заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин отметил, что Россия на сегодняшний день занимает первое место по введению беспилотных систем во все сферы жизни, в том числе пассажирские и грузовые перевозки. Сахалинская область, по его словам, является тестовой площадкой для проверки и обкатки инноваций в сфере БПЛА.

«К 2050 году ожидаем, что 50% всех транспортных средств в России будут функционировать в беспилотном режиме. Это способствует развитию экономики и улучшению качества жизни», — сообщил Потешкин.

Ранее сообщалось, что международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября этого года.