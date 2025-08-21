Блогеру Лерчек продлили домашний арест по делу о выводе средств за границу

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на срок 1 месяц 7 суток — до конца сентября.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Они не имеют права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, ключевой фигурой в этом деле является бывший супруг Лерчек Артем. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В мае этого года адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил, что развод Лерчек с Артемом повлиял на их дело. По словам защитника, изначально ФНС считала выведенные за границу средства блогеров недоимкой по налогам. Однако после развода разбирательство превратилось в дело о выводе средств за границу. Третьяков уточнил, что полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее мошенники взломали соцсети Лерчек и попытались обмануть ее поклонников.