Блогеру Лерчек продлили домашний арест по делу о выводе средств за границу

Суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек до конца сентября
Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена на срок 1 месяц 7 суток — до конца сентября.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк находятся под домашним арестом с октября 2024 года. Они не имеют права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, ключевой фигурой в этом деле является бывший супруг Лерчек Артем. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В мае этого года адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил, что развод Лерчек с Артемом повлиял на их дело. По словам защитника, изначально ФНС считала выведенные за границу средства блогеров недоимкой по налогам. Однако после развода разбирательство превратилось в дело о выводе средств за границу. Третьяков уточнил, что полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее мошенники взломали соцсети Лерчек и попытались обмануть ее поклонников.

