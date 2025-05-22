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Стало известно, как развод Лерчек повлиял на ее приговор

Адвокат Чекалина: погашение долга не освободит Лерчек от уголовного преследования
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил в беседе с РИА Новости, что развод блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема повлиял на их судебный приговор.

По словам Третьякова, ФНС считала выведенные средства блогеров из России недоимкой по налогам. Однако, уточнил адвокат, разбирательство превратилась в дело о выводе средств за границу. Он заявил, что полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

22 мая Чекалиных оставили под домашним арестом до 26 июня 2025 года. Во время судебного процесса Лерчек расплакалась — по словам блогерши, домашний арест мешает ей выполнять свои материнские обязанности.

Ранее блогерша Гоар Аветисян задолжала десятки миллионов рублей налогов

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