Россиянам рассказали, какие вирусы активизируются осенью и зимой

Осенью и зимой традиционно активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающие насморк и кашель. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, заболевания, вызванные этими возбудителями, как правило, протекают в легкой форме, однако могут быть опасны для маленьких детей и пожилых граждан, имеющих хронические заболевания.

«Не менее распространены грипп и COVID-19. В группе риска здесь — дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые», — отметила специалист.

Кроме того, в холодное время года распространен парагрипп. Чаще всего он встречается у детей, вызывая состояние, при котором садится голос, появляется лающий кашель и одышка, добавила она.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов до этого предупредил, что в предстоящем эпидемическом сезоне осенью 2025 года в России ожидается вспышка свиного и гонконгского гриппа.

По словам эксперта, среди симптомов этих видов гриппа высокая температура до 38-39 градусов и лихорадка. Кроме того, у заболевших существуют риски серьезных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.

Ранее россиян призвали не тянуть с прививкой от гриппа.