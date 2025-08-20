На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не тянуть с прививкой от гриппа

Академик Онищенко: прививку от гриппа стоит делать до сезона гриппа
Павел Львов/РИА Новости

Прививку от гриппа следует делать до вспышки заболеваемости, поскольку достаточный уровень иммунного ответа формируется за 7-10 дней после вакцинации. Об этом в беседе с kp.ru предупредил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Если вы не учительница в школе, если — не врач, сидящий на приеме, а человек, который живет достаточно замкнуто, ездит на персональной машине или на своей, трудится, не общаясь с большим контингентом. <...> В этом случае можно и во время эпидемии привиться», — отметил эксперт.

Подъем заболеваемости, по его словам, может начаться уже в октябре-ноябре, поэтому тянуть с прививкой не стоит.

Как сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, в предстоящем эпидемическом сезоне осенью 2025 года в России ожидается вспышка свиного и гонконгского гриппа.

По словам эксперта, среди симптомов этих видов гриппа высокая температура до 38-39 градусов и лихорадка. Кроме того, у заболевших существуют риски серьезных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность новой пандемии COVID-19.

