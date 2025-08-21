Россиянам объяснили, почему цифровой детокс тоже может быть причиной тревоги

Цифровой детокс необходим, чтобы на время отстраниться от информационного потока и снизить тревогу, однако он может иметь и обратный эффект. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил психиатр Александр Федорович. По его словам, испытывая отрыв от некоего сообщества, человек может столкнуться с сепарационной тревогой.

«Например, когда вдруг проседает сервер или интернет начинает себя вести некорректно, человек раздражается — это и есть та самая нарастающая сепарационная тревога, которая не позволяет человеку вести привычный образ жизни», — объяснил врач.

Вместо резкого отказа от гаджетов, он посоветовал остановиться и задать себе вопрос: что я потеряю, если не посмотрю чат или канал?

Психиатр, психотерапевт, профессор КГМУ Владимир Менделевич до этого говорил, что никакие рехабы и меры поддержки не будут эффективны в лечении цифровой зависимости, если человек сам не осознает наличие такой проблемы. Именно с этого начинается путь избавления от этой аддикции.

