Психиатр назвал главное условие для избавления от цифровой зависимости

Никакие рехабы и меры поддержки не будут эффективны в лечении цифровой зависимости, если человек сам не осознает наличие такой проблемы. Именно с этого начинается путь избавления от этой аддикции, рассказал НСН психиатр, психотерапевт, профессор КГМУ Владимир Менделевич.

Так он прокомментировал идею депутатов Госдумы создать в России психологическую реабилитацию для людей, страдающих зависимостью от гаджетов. По мнению специалиста, в целом это хорошая идея, однако основой лечения все-таки является мотивация человека.

«Идея депутата хорошая, но она никак не решает самый важный этап этого процесса. Те, кто могли бы использовать подобные цифровые рехабы, уже мотивированы, и для них это будет позитивно. Но основная проблема сделать так, чтобы человек осознал психическую проблему, связанную с чрезмерным использованием гаджетов, и включился в эти программы», — объяснил психиатр.

По его мнению, даже неважен формат работы таких рехабов – будут ли они очными или тоже цифровыми. Если к ним обратиться человек, настроенный решить проблему, то они могут помочь, в противном случае – нет, заключил он.

До этого депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала, что в России нет необходимости вести активную работу по созданию цифровых рехабов, потому что такие специализированные службы, которые помогают россиянам с цифровой зависимостью, уже есть. Обычно они предлагают услуги цифрового детокса вместе с алко- и нарко -детоксом, нутрициологической помощью по коррекции веса (РПП), лечением депрессии.

Ранее психиатр раскрыл главную опасность цифровой зависимости.