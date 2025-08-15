Психолог рассказала, когда стоит провести цифровой детокс

Россиянам стоит устроить себе цифровой детокс, если любые звонки начинают вызывать у них стресс, а также если пропадает желание отвечать людям. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Не каждый темперамент рассчитан на то, чтобы такое количество цифровой информации поступало. Флегматикам, например, требуется больше времени для отдыха и переключения, чем холерикам и сангвиникам. В их случае нужно чаще, раз в две недели, отдыхать от социальных сетей, информационного потока», — посоветовала она.

По ее словам, важно прислушиваться к собственным внутренним ощущениям. О необходимости отдыха от информации сигнализируют тревожность, перезагруженность, невротизация. В этом случае Лысакова посоветовала отвлечься с помощью книг, творчества, спорта, йоги и других подвижных практик.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, данная пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил эксперт.

