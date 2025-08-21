На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина с топором набросился на омоновца на детской площадке в Москве

В Москве мужчина с топором напал на омоновца на деткой площадке
В Москве мужчина, пришедший на детскую площадку с топором, напал на сотрудника ОМОН. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из жилых домов. Сотрудник ОМОН «Авангард» в свободное от службы время заметил человека с топором рядом с гуляющими детьми и направился в его сторону. При попытке омоновца выяснить причины странного поведения незнакомца тот напал на правоохранителя.

В результате омоновец обезоружил и нейтрализовал нападавшего. Правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого россиянин отрезал жене пальцы и попытался зарубить топором ее брата. Он несколько раз ударил мужчину клинком в область головы и шеи, однако тот оказал активное сопротивление.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа.

