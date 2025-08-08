На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин отрезал жене пальцы и попытался зарубить топором ее брата

В Кузбассе мужчина отрезал жене пальцы, пытался зарубить ее брата и получил срок
Depositphotos

В Кузбассе вынесли приговор 50-летнему мужчине, который отрезал своей жене пальцы и пытался зарубить топором ее брата. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в марте текущего года. Пьяный мужчина в ходе ссоры с супругой нанес ей удар ножом по пальцам руки, в результате чего у нее произошла частичная ампутация пальцев. После этого злоумышленник во дворе дома набросился с топором на ее брата и несколько раз ударил его клинком в область головы и шеи — мужчина оказал активное сопротивление и отобрал у агрессора топор.

Женщину доставили в больницу, где ей своевременно оказали необходимую помощь. Информации о состоянии ее брата, также подвергшегося нападению, не поступало.

Суд признал нападавшего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Ему назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее российский подросток зарубил отца топором из-за ссоры на религиозной почве.

