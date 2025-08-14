На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа

В Нижнем Новгороде мужчина, изрубивший соседа топором, получил 12 лет колонии
Depositphotos

Житель Нижнего Новгорода получил 12 лет колонии за нападение с топором на собутыльника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 65-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим соседом. Между мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта пенсионер схватил топор и не менее 34 раз ударил им оппонента по голове. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее россиянин отрезал жене пальцы и попытался зарубить топором ее брата.

