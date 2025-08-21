На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяные отчим и мать надругались над маленькой дочерью

В Петрозаводске отчима и мать судят за надругательство над дочерью
Shutterstock

В Петрозаводске перед судом предстанут мать и отчим, которых обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка, чей возраст не уточняется. Об этом сообщает Губернiя Daily со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, о произошедшем стало известно после того, как девочка рассказала обо всем школьному психологу. По версии следствия, отчим дважды изнасиловал ребенка. Мать также стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении дочери.

«Женщина частично признала вину, но сообщила, что совершить страшное ее заставил муж. Сговор она отрицает», – сообщается в публикации.

Глава семьи в беседе с сотрудниками правоохранительных органов заявил, что длительное время употреблял алкоголь, поэтому не помнил, что делал с ребенком.

Родителей уже лишили прав, девочка и ее сводный брат в детском доме. Следователи запросили 24 года и 120 месяцев заключения для отчима и 15 лет для матери.

Ранее в Ленобласти иностранца-нелегала подозревают в надругательстве над школьницей.

