Иностранец-нелегал изнасиловал российскую школьницу

В Ленобласти иностранца-нелегала подозревают в надругательстве над школьницей

В Ленинградской области 54-летнего иностранца задержали по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой. Об этом сообщает «Конкретно.ру» в Telegram-канале.

По информации издания, заявление в полицию подала мать потерпевший. Женщина заявила, что житель одной из деревень Всеволожского района изнасиловал ее дочь летом 2024 года.

Полицейские прибыли по месту жительства предполагаемого преступника и задержали его. Мужчина оказался гражданином иностранного государства. В России он проживал без регистрации и не был официально трудоустроен.

До этого в Подмосковье правоохранительные органы задержали пожилого иностранца, который заманил школьниц в коровник и надругался над ними.

Ранее стало известно, что мигрант, похитивший 16-летнюю девушку под Калининградом, получил 16 лет колонии.