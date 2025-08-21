Россиянка пыталась сжечь дом с двумя людьми и получила 9 лет колонии

В Оренбургской области женщина поссорилась с собутыльниками и подожгла дом

В Ташлинском районе местная жительница признана виновной в совершении ряда преступлений в отношении своих знакомых, обвиняемая пыталась сжечь их заживо и совершила кражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, в феврале 2025 года обвиняемая распивала спиртные напитки в доме своих знакомых. В ходе застолья женщина приревновала приятельницу к собутыльнику и решила расправиться с обоими.

Злоумышленница подожгла диван и скрылась. Хозяева дома проснулись от запаха дыма и сумели покинуть горящую постройку. Подозреваемую в поджоге задержали, также выяснилось, что за месяц до совершения преступления она украла у пары мобильный телефон.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

До этого в Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности, решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин закинул две бутылки с коктейлем Молотова в квартиру подруги.