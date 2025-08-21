На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина больше не может ходить и самостоятельно есть после бразильской подтяжки ягодиц

Daily Mail: американка оказалась прикованной к постели после подтяжки ягодиц
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина в США больше не может ходить, говорить и самостоятельно есть после бразильской подтяжки ягодиц, пишет Daily Mail.

50-летняя Дайдис Пена Гарсес из Флориды оказалась прикованной к постели после осложнений, возникших вследствие пластической операции по бразильской подтяжке ягодиц. Процедуру выполнил доктор Фермин Моралес. Однако, как утверждается в иске, он является сертифицированным общим хирургом, но не пластическим, и эта информация была скрыта от пациентки.

Через несколько недель после операции Гарсес перенесла тромбоэмболию легочной артерии, что привело к тяжелому повреждению мозга. Женщина потеряла способность ходить, говорить и есть самостоятельно. Ее муж, Хорхе Фернандес, подал иск о врачебной халатности, заявив, что жена не была должным образом информирована ни о рисках операции, ни о квалификации хирурга. Адвокат семьи, Лавания Сантос, подчеркнула, что все документы, которые Дайдис подписала перед процедурой, были на английском языке, хотя ее родной язык — испанский.

«Она понятия не имела, что за ней ухаживает не сертифицированный пластический хирург. Если бы общественность знала об этом, люди вряд ли решались бы на такие операции, независимо от цены», — заявила адвокат.

Ситуацию усугубляет тот факт, что во Флориде отсутствует законодательное требование о наличии у хирурга сертификата по пластической хирургии для проведения такой процедуры. Между тем именно эта операция считается одной из самых рискованных в мире. Известно, что спустя несколько недель после вмешательства Моралес оказался причастен и к другому похожему случаю при аналогичной операции.

Сейчас женщина полностью зависит от ухода родственников, проходит длительное восстановление и сталкивается с огромными медицинскими расходами.

Ранее подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами