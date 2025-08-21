Женщина больше не может ходить и самостоятельно есть после бразильской подтяжки ягодиц

Женщина в США больше не может ходить, говорить и самостоятельно есть после бразильской подтяжки ягодиц, пишет Daily Mail.

50-летняя Дайдис Пена Гарсес из Флориды оказалась прикованной к постели после осложнений, возникших вследствие пластической операции по бразильской подтяжке ягодиц. Процедуру выполнил доктор Фермин Моралес. Однако, как утверждается в иске, он является сертифицированным общим хирургом, но не пластическим, и эта информация была скрыта от пациентки.

Через несколько недель после операции Гарсес перенесла тромбоэмболию легочной артерии, что привело к тяжелому повреждению мозга. Женщина потеряла способность ходить, говорить и есть самостоятельно. Ее муж, Хорхе Фернандес, подал иск о врачебной халатности, заявив, что жена не была должным образом информирована ни о рисках операции, ни о квалификации хирурга. Адвокат семьи, Лавания Сантос, подчеркнула, что все документы, которые Дайдис подписала перед процедурой, были на английском языке, хотя ее родной язык — испанский.

«Она понятия не имела, что за ней ухаживает не сертифицированный пластический хирург. Если бы общественность знала об этом, люди вряд ли решались бы на такие операции, независимо от цены», — заявила адвокат.

Ситуацию усугубляет тот факт, что во Флориде отсутствует законодательное требование о наличии у хирурга сертификата по пластической хирургии для проведения такой процедуры. Между тем именно эта операция считается одной из самых рискованных в мире. Известно, что спустя несколько недель после вмешательства Моралес оказался причастен и к другому похожему случаю при аналогичной операции.

Сейчас женщина полностью зависит от ухода родственников, проходит длительное восстановление и сталкивается с огромными медицинскими расходами.

