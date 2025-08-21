В Свердловской области мужчина издевался над сыном и лишил его нормального сна

В Свердловской области мужчину будут судить за жестокое обращение с сыном-подростком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей. По данным следствия, с января по сентябрь 2024 года мужчина, живя вместе с сыном 2010 года рождения в Кировграде и Верхнем Тагиле, систематически избивал ребенка и причинял ему психические страдания.

В доме постоянно царила тяжелая атмосфера. Отец часто приходил домой пьяным, ругался нецензурной бранью и без причины наказывал сына. В ночное время он устраивал скандалы, из-за чего у мальчика нарушился режим сна и отдыха, и он начал пропускать уроки.

В конце концов против отца возбудили уголовное дело по двум статьям. К настоящему времени сбор доказательств завершен, прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время мужчина предстанет перед Кировградским городским судом.

Ранее отец, мачеха и брат унижали и избивали семилетнего ребенка в Самаре.