На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области мужчина издевался над сыном и лишил его нормального сна

Жителя Свердловской области будут судить за истязание сына-подростка
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области мужчину будут судить за жестокое обращение с сыном-подростком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей. По данным следствия, с января по сентябрь 2024 года мужчина, живя вместе с сыном 2010 года рождения в Кировграде и Верхнем Тагиле, систематически избивал ребенка и причинял ему психические страдания.

В доме постоянно царила тяжелая атмосфера. Отец часто приходил домой пьяным, ругался нецензурной бранью и без причины наказывал сына. В ночное время он устраивал скандалы, из-за чего у мальчика нарушился режим сна и отдыха, и он начал пропускать уроки.

В конце концов против отца возбудили уголовное дело по двум статьям. К настоящему времени сбор доказательств завершен, прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время мужчина предстанет перед Кировградским городским судом.

Ранее отец, мачеха и брат унижали и избивали семилетнего ребенка в Самаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами