Отец, мачеха и брат унижали и избивали семилетнего ребенка в Самаре

В Самаре родственники издевались над семилетним ребенком, сообщает информационный центр СК России.

В соцсетях и СМИ появилась информация о жестоком обращении с семилетним мальчиком из Самары. Ребенок длительное время подвергался побоям и унижению со стороны отца, мачехи и брата.

Также известно, что родители не заботились о нем должным образом. Мальчик не раз обращался за помощью к соседям, но их жалобы в соответствующие органы не дали результатов.

СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело по данному факту. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя регионального СК Павла Олейника отчет о ходе и итогах расследования. Дело находится на контроле в центральным аппарате ведомства.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой.