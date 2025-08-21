На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Запорожья высказался о проблеме нехватки бензина в регионе

Балицкий: проблема нехватки бензина в Запорожье будет решена в начале сентября
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Проблему нехватки 92-го и 95-го бензина в Запорожской области планируется решить в первые десять дней сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, проблема с розничной реализацией 92 и 95 бензина в ряде регионов Юга России возникла в результате пикового потребления топлива и ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

«Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива — первая декада сентября», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что проблему дефицита также усложняют логистические сложности, вызванные угрозой атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Балицкий подчеркнул, что в настоящий момент вопросом занимается правительство РФ.

12 августа губернатор Запорожской области сообщил об обстрелах территории в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он рассказал, что в результате произошло возгорание сухой растительности, из-за чего случилось задымление вокруг станции.

Ранее Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в новых регионах.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами