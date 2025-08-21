Губернатор Запорожья высказался о проблеме нехватки бензина в регионе

Балицкий: проблема нехватки бензина в Запорожье будет решена в начале сентября

Проблему нехватки 92-го и 95-го бензина в Запорожской области планируется решить в первые десять дней сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, проблема с розничной реализацией 92 и 95 бензина в ряде регионов Юга России возникла в результате пикового потребления топлива и ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

«Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива — первая декада сентября», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что проблему дефицита также усложняют логистические сложности, вызванные угрозой атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Балицкий подчеркнул, что в настоящий момент вопросом занимается правительство РФ.

12 августа губернатор Запорожской области сообщил об обстрелах территории в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он рассказал, что в результате произошло возгорание сухой растительности, из-за чего случилось задымление вокруг станции.

Ранее Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в новых регионах.