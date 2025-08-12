Балицкий заявил об обстреле территории в районе Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли территорию в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), произошло возгорание, которое ликвидируют. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

По его словам, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме, а радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме.

Днем во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару — городу — спутнику Запорожской атомной электростанции. Есть ли пострадавшие, он не уточнял.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.