Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в новых регионах

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго изучить ситуацию с существенными отклонениями в розничных ценах на топливо в новых регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно протоколу совещания, который есть в распоряжении агентства, проверку отклонений в ценах на нефтепродукты проведут в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Уточняется, что результаты мониторинга ФАС и Минэнерго представят на очередном совещании в правительстве, так же как и конкретные предложения по каждому из регионов, в которых ситуация не стабилизировалась.

Экономист Людмила Кривко ранее заявила, что цены на бензин на российских заправках вырастут на 0,5–2,5% по сравнению с показателями конца июля. Литр АИ-92 будет стоить 60,55–72,10 рубля, АИ-95 — 61,00–78,50 рубля. По прогнозу эксперта, в России наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин, которая будет сохраняться до конца 2025 года, как минимум. В сентябре следует ожидать плавного роста розничных цен за литр АИ-92 и АИ-95, уточнила она.

Ранее в Совфеде объяснили запрет на экспорт бензина в августе 2025 года.