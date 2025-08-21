На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп решил ввести наказание за сожжение американского флага

NewsNation: Трамп подпишет указ о наказании за сожжение американского флага
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ввести наказание за сожжение американского флага, соответствующий указ может быть подписан уже сегодня. Об этом сообщает портал NewsNation со ссылкой на источники в президентской администрации.

Генпрокурору Пэм Бонди будет поручено рассмотреть случаи сожжения флага США и определить, можно ли отнести это к мелкому хулиганству, нарушению общественного порядка или действиям, вредящим окружающей среде.

Фактически это не криминализует само действие порчи национального символа, но позволит обойти юридические ограничения, мешающие подвергнуть вандалов наказанию.

В США сжигание национального флага нередко происходит на различных акциях и митингах. Например, в июле прошлого года пропалестинские активисты, выступавшие против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон сожгли два американских флага и спалили чучело в виде самого Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что бездомные должны немедленно уехать из Вашингтона.

