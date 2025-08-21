Трамп решил ввести наказание за сожжение американского флага

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ввести наказание за сожжение американского флага, соответствующий указ может быть подписан уже сегодня. Об этом сообщает портал NewsNation со ссылкой на источники в президентской администрации.

Генпрокурору Пэм Бонди будет поручено рассмотреть случаи сожжения флага США и определить, можно ли отнести это к мелкому хулиганству, нарушению общественного порядка или действиям, вредящим окружающей среде.

Фактически это не криминализует само действие порчи национального символа, но позволит обойти юридические ограничения, мешающие подвергнуть вандалов наказанию.

В США сжигание национального флага нередко происходит на различных акциях и митингах. Например, в июле прошлого года пропалестинские активисты, выступавшие против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон сожгли два американских флага и спалили чучело в виде самого Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что бездомные должны немедленно уехать из Вашингтона.