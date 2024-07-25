В Вашингтоне сожгли флаги США и чучело Нетаньяху

Пропалестинские активисты, которые выступают против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, сорвали американские флаги в Вашингтоне, после чего сожгли их. Об этом пишет издание The Hill.

«Протестующие заявили, что у них произошла короткая стычка с полицией на одной из сторон площади Колумбус-Серкл, что, по-видимому, побудило парковую полицию США отозвать разрешение на протест и приказать протестующим покинуть этот район», — говорится в публикации.

По данным издания, после того, как полиция призвала толпу покинуть район, часть протестующих действительно решили уйти, но перед этим они сняли флаги США, сожгли два из них и покрыли колокол и статуи возле Union Station антиизраильскими граффити. На одной из статуй протестующие написали «ХАМАС идет».

The Hill также сообщает, что пока горели американские флаги, толпа скандировала лозунги. Кроме того, появились кадры, как горит чучело Нетаньяху, а протестующие скандируют «свободная Палестина».

До этого сообщалось, что около половины членов обеих палат конгресса США от Демократической партии не пришли на выступление Нетаньяху. В частности, в зале отсутствовали экс-спикер нижней палаты Нэнси Пелоси и конгрессмен Александриа Окасио-Кортес.

Пелоси назвала выступление израильского премьер-министра перед конгрессом худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста в Вашингтоне.