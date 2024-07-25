Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне сожгли флаги США и чучело Нетаньяху

The Hill: в Вашингтоне протестующие против визита Нетаньяху сожгли флаги США

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Пропалестинские активисты, которые выступают против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, сорвали американские флаги в Вашингтоне, после чего сожгли их. Об этом пишет издание The Hill.

«Протестующие заявили, что у них произошла короткая стычка с полицией на одной из сторон площади Колумбус-Серкл, что, по-видимому, побудило парковую полицию США отозвать разрешение на протест и приказать протестующим покинуть этот район», — говорится в публикации.

По данным издания, после того, как полиция призвала толпу покинуть район, часть протестующих действительно решили уйти, но перед этим они сняли флаги США, сожгли два из них и покрыли колокол и статуи возле Union Station антиизраильскими граффити. На одной из статуй протестующие написали «ХАМАС идет».

The Hill также сообщает, что пока горели американские флаги, толпа скандировала лозунги. Кроме того, появились кадры, как горит чучело Нетаньяху, а протестующие скандируют «свободная Палестина».

До этого сообщалось, что около половины членов обеих палат конгресса США от Демократической партии не пришли на выступление Нетаньяху. В частности, в зале отсутствовали экс-спикер нижней палаты Нэнси Пелоси и конгрессмен Александриа Окасио-Кортес.

Пелоси назвала выступление израильского премьер-министра перед конгрессом худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее полиция распылила перцовый газ против участников акции протеста в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами