Ребенок подорвался на старом боеприпасе в Ленобласти

В Ленобласти 11-летний мальчик не выжил при взрыве старого боеприпаса в лесу

Школьник из Ленинградской области пострадал при взрыве старого боеприпаса и не выжил, сообщает «Конкретно.ру».

Несчастный случай произошел вечером 20 августа в лесополосе у СНТ «Дружба» в Кировском районе. В МЧС поступило сообщение о том, что заряд сдетонировал, когда трое мальчиков разожгли в лесу костер.

Осколки травмировали одного из приятелей — 11-летний ребенок получил ранение брюшной полости и перелом плеча. В крайне тяжелом состоянии медики забрали его и повезли в больницу, но по пути он истек кровью.

Друг потерпевшего сообщил, что в лесу они наткнулись на самодельный деревянный стол, на котором лежали несколько ржавых патронов, но не стали их трогать и тем более бросать в огонь.

С места происшествия изъяли 13 осколков и два предмета, похожие на хвостовые части минометных мин. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

