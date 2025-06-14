Три пассажира подорвались в автобусе в Кемерове из-за газового баллона

В Кемерове три человека пострадали из-за взрыва газового баллона в автобусе

В Кемерове в результате взрыва газового баллона в автобусе пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, газовый баллон, который находился на крыше, взорвался во время движения транспорта. В салоне находилось 12 пассажиров, троим из них потребовалась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области баллон с метаном взорвался на крыше пассажирского автобуса. Инцидент произошел, когда автобус ехал по Красноармейской улице.

Расследование дела поставила на контроль региональная прокуратура.

Также сообщалось, что шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Нанайском районе Хабаровского края.

Ранее в Казани улицы с автомобилями ушли под воду.