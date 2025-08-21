На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве вынес приговор фигуранту дела главы концерна «Автоматика»

ТАСС: фигуранта дела гендиректора «Автоматики» Моторко осудили на три года
Depositphotos

Фигуранта уголовного дела, возбужденного против генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства рассказал, что дело этого человека было выделено в отдельное производство. Он признал вину еще на стадии расследования, после чего заключил сделку со следствием.

«Суд [в Москве] приговорил его к трем годам лишения свободы», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Из публикации следует, что осенью 2021 года «Автоматика» приобрела разработку для раскрытия данных владельцев анонимных Telegram-каналов. Программа, способная выявлять имена и контакты при анализе мессенджеров и блокчейнов, получила название «Охотник».

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в концерне в отношении неустановленных лиц. В Следственном комитете РФ считают, что «Автоматика» выдала за свою разработку антенные системы для транспорта, закупленные в КНР. При этом концерн получил на эти цели субсидию в размере 300 млн рублей.

В 2023 году Пресненский районный суд Москвы арестовал генерального директора «Автоматики» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии Моторко и другим фигурантам изменили меру пресечения на домашний арест.

Ранее суд в Екатеринбурге продлил арест главе НПО «Вторпромресурсы» Евгению Лысенко по делу о мошенничестве.

