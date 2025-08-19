На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд продлил арест гендиректору «Вторпромресурсов» Лысенко

Арест гендиректора НПО «Вторпромресурсы» продлен до 29 октября
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение оставить под стражей до 29 октября гендиректора научно-производственного объединения (НПО) «Вторпромресурсы» Евгения Лысенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТТАСС в пресс-службе суда.

Расследование связано с деятельностью бывшего руководства корпорации «ВСМПО-Ависма». Подробности уголовного дела не уточняются.

В конце июня Евгений Лысенко и бывший гендиректор ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин были арестованы, им предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма по нему превысила 1,5 миллиарда рублей. Воеводина суд также оставил под стражей по 29 октября.

«ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания, крупнейший в мире производитель титана. Компания производит более 90% российского титана, экспортирует продукцию в 50 стран мира. Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции.

Ранее основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест.

