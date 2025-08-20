Заползший на ферму питон проглотил собаку, но, пытаясь скрыться, застрял в заборе

В Индии питон проглотил собаку и застрял в заборе, пытаясь скрыться с фермы

В Индии питон попытался съесть собаку местного жителя, но не смог справиться со своей добычей. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в деревне Сангрампур. По данным издания, змея проглотила животное, находившееся на участке местного фермера, после чего попыталась покинуть территорию, но не смогла, так как увеличилась в размерах. После трапезы питон длиной 4,5 метра стал весить на треть больше.

Увидев питона, владелец фермы обратился в местное лесничество. Сотрудники прибыли на место и вызволили змею. На это им понадобилось около получаса, так как в процессе питон неоднократно пытался напасть.

Позже его отпустили в дикую природу. Спустя приблизительно 50 минут после этого змея отрыгнула собаку. По словам спасателей, питон поступает так в случаях, когда чувствует опасность или когда понимает, что после охоты стал слишком тяжелым.

Ранее питон проник в дом к пожилой женщине и утащил одну из ее пяти кошек.