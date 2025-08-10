Питон проник в дом к пожилой женщине и утащил одну из ее пяти кошек

В Таиланде у 74-летней женщины пропала кошка после того, как питон забрался в дом

Большой питон проник в дом к пожилой тайке и утащил ее кошку, сообщает Thaiger.

Женщина из провинции Ангтонг провела беспокойную ночь после того, как в ее дом проник питон длиной 3,9 метра. Тайка рассказала, что ночью слышала странные звуки, а утром обнаружила в доме огромную змею.

74-летняя женщина, которая живет одна и имеет инвалидность левой руки, пыталась прогнать питона, но змея залезла на балки кухни и отказалась покидать помещение.

Тогда хозяйка дома обратилась за помощью в местную службу спасения и благотворительный фонд Poh Teck Tung. Сначала фронт работ изучил волонтер из этой организации и понял, что самостоятельно не справится, так как питон находился слишком высоко.

Когда к делу подключился другой спасатель, вдвоем им все же удалось поймать змею. Женщина призналась, что испытала большое облегчение. Однако, по словам хозяйки, после вторжения питона пропала одна из ее пяти кошек. Судьба животного остается неизвестной.

