В Севастополе мужчина случайно сбросил человека со скалы из-за дорожного конфликта

В Севастополе мужчину будут судить за то, что он сбросил туриста со скалы
true
true
true
close
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе перед судом предстанет обвиняемый в нападении на человека во время конфликта на дороге. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, фигурант ехал рядом с водителем в одном фургоне по Таврической набережной. В какой-то момент на дороге появился турист-пешеход, который мешал проезду.

Недовольный ситуацией пассажир фургона вышел к мужчине, между ними завязался конфликт. Во время ссоры первый участник ударил оппонента ногой в грудь. Так как пешеход стоял спиной к парапету, ограждавшему проезжую часть от склона к морю, он рухнул вниз.

«От удара потерпевший перелетел через парапет, упал на скалы, а затем оказался в воде в бессознательном состоянии», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место медики смогли спасти пострадавшего, он выжил.

В отношении пассажира фургона возбудили уголовное дело, фигуранта отправили под домашний арест. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее машинист с психическим расстройством ударил коллегу ножом и выбросил из поезда на ходу.

