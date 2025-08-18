Машинист с психическим расстройством ударил коллегу ножом и выбросил из поезда на ходу

В Псковской области напавшего на коллегу машиниста отправили на лечение

В Псковской области принудительные меры применили к машинисту, который напал на коллегу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина ехал вместе с помощником в задней секции тепловоза в составе грузового поезда. В какой-то момент между коллегами возник конфликт, машинист стал наносить оппоненту удары кулаками и ногами.

Затем он ударил напарника ножом в грудь и вытолкнул его в окно поезда, в этот момент состав находился на ходу. В результате пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли. Что стало причиной ссоры, не уточняется.

Суд признал, что преступление машинист совершил в состоянии невменяемости. Выяснилось, что у фигуранта процесса есть хроническое психическое расстройство.

Мужчину принудили к лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

Ранее в Тульской области поезд на скорости снес фуру с рельсов, и это попало на видео.