Машинист с психическим расстройством ударил коллегу ножом и выбросил из поезда на ходу

В Псковской области принудительные меры применили к машинисту, который напал на коллегу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По данным следствия, мужчина ехал вместе с помощником в задней секции тепловоза в составе грузового поезда. В какой-то момент между коллегами возник конфликт, машинист стал наносить оппоненту удары кулаками и ногами.
Затем он ударил напарника ножом в грудь и вытолкнул его в окно поезда, в этот момент состав находился на ходу. В результате пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли. Что стало причиной ссоры, не уточняется.
Суд признал, что преступление машинист совершил в состоянии невменяемости. Выяснилось, что у фигуранта процесса есть хроническое психическое расстройство.
Мужчину принудили к лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.
