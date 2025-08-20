На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой пандемии COVID-19

Попова: COVID-19 перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Вероятность того, что COVID-19 может вновь стать причиной пандемии, невелика. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, вирус мутировал и перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний.

«Обратное его превращение маловероятно», — подчеркнула она.

Попова отметила, что COVID-19 стал адаптироваться к популяции, поэтому «регресса быть не может». В качестве примера она привела вирус «испанки» (испанский грипп или инфлюэнца — пандемия легочного гриппа, продолжавшаяся с 1918 по 1920 годы — прим.ред.), который через три года также мутировал и стал сезонным заболеванием (гриппом).

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Ранее россиянам спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами