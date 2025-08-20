На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калининградец отсек двум знакомым головы и бросил их в гаражах

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в отсечении голов двум людям
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде мужчину обвиняют в нападении на двоих местных жителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Раевского. По версии следствия, у мужчины из Калининграда в жилье возник конфликт со знакомыми мужчиной и женщиной.

Во время ссоры он ударил их ножом в шею, после чего отсек головы. Чтобы скрыть следы преступления, последние он спрятал в гаражном массиве.

Вскоре пару обнаружили, но спасти не смогли. Во время необходимых мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого.

«Им оказался ранее судимый за преступления против личности 41-летний летний уроженец города Калининграда. В ближайшее время судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным местных пабликов, фигурант дружил с зятем женщины и снимал у нее комнату. В городе он живет уже несколько лет.

Ранее в Сургуте мужчина жестоко избил партнершу, вернувшуюся из ночного клуба.

