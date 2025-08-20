Россиянин сутки удерживал в квартире и жестоко избивал свою девушку

Житель Сургута целый день избивал и удерживал свою девушку в квартире после ее похода в ночной клуб. Об этом Ura.ru рассказала сама пострадавшая.

Инцидент произошел в квартире на Университетской, 21. По словам собеседницы агентства, партнер принялся избивать ее, когда она вернулась из ночного клуба, куда ходила с сестрой. Мужчина бил возлюбленную ногами по голове и телу и таскал за волосы на коленях по полу.

«Я плакала и молила, чтобы он прекратил, а он продолжал меня истязать, приставлял мне нож к горлу <...> Он сказал, что я заслужила все это, и никто мне не поможет», — вспоминает потерпевшая.

Далее, по словам сургутянки, ее бывший молодой человек выбросил из окна вещи и телефон, запер квартиру изнутри и продолжил истязать ее. Избиение длилось в течение суток, но в конце концов мучитель послал жертву за выпивкой в магазин, и она сбежала.

В полиции уже знают о произошедшем, но экспертиза показала, что здоровью пострадавшей не был причинен вред, поэтому в возбуждении уголовного дела ей отказали.

