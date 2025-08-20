На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сутки удерживал в квартире и жестоко избивал свою девушку

В Сургуте мужчина жестоко избил партнершу, вернувшуюся из ночного клуба
true
true
true
close
URA.RU

Житель Сургута целый день избивал и удерживал свою девушку в квартире после ее похода в ночной клуб. Об этом Ura.ru рассказала сама пострадавшая.

Инцидент произошел в квартире на Университетской, 21. По словам собеседницы агентства, партнер принялся избивать ее, когда она вернулась из ночного клуба, куда ходила с сестрой. Мужчина бил возлюбленную ногами по голове и телу и таскал за волосы на коленях по полу.

«Я плакала и молила, чтобы он прекратил, а он продолжал меня истязать, приставлял мне нож к горлу <...> Он сказал, что я заслужила все это, и никто мне не поможет», — вспоминает потерпевшая.

Далее, по словам сургутянки, ее бывший молодой человек выбросил из окна вещи и телефон, запер квартиру изнутри и продолжил истязать ее. Избиение длилось в течение суток, но в конце концов мучитель послал жертву за выпивкой в магазин, и она сбежала.

В полиции уже знают о произошедшем, но экспертиза показала, что здоровью пострадавшей не был причинен вред, поэтому в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Ранее пьяный россиянин истязал и пытался утопить возлюбленную и ее дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами