Камбоджа депортирует россиянина, находившегося в международном розыске

Объявленного в международный розыск Романа Пичугина, который обвиняется в мошенничестве, депортируют в Россию из Камбоджи. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, с сентября 2021 года по май 2022-го Пичугин вместе с сообщниками создал фиктивную компанию и предлагал в интернете услуги по размещению на специализированной площадке оборудования для майнинга цифровой валюты. Злоумышленники заключали договоры, забирали дорогостоящую технику у своих жертв, но своих обязательств не выполняли и оборудование не возвращали. Ущерб от деятельности мошенников только одному потерпевшему превысил 3,6 млн рублей.

В декабре 2024 года Пичугина заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Подозреваемого задержали на территории Камбоджи в июне этого года. Благодаря взаимодействию с местными властями России удалось добиться депортации Пичугина.

