Таиланд депортирует объявленного в розыск россиянина

Таиланд депортирует гражданина России Александра Вербу, находившегося в международном розыске по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы в целях получения имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

По данным следствия, в марте 2013 года на территории склада в городе Арсеньев Приморского края россиянин вместе с соучастниками потребовали от местного бизнесмена передать им 6 млн рублей, но у него таких денег не оказалось, и он передал злоумышленникам лишь 2 млн рублей. В отношении бизнесмена были применены насилие и угрозы, в результате чего Верба и его подельники заполучили транспортные средства и два трактора.

Верба был задержан, его заключили под стражу, но он сумел сбежать. Мужчина был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года Арсеньевский городской суд Приморского края заочно признал Вербу виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В апреле стало известно, что россиянина задержали в Таиланде в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства королевства.

По инициативе Генпрокуратуры РФ Верба был депортирован.

Ранее российским туристам пригрозили депортацией из-за приветствия на китайском языке в Таиланде.