Отпуск с детьми закончился для пассажирки поезда комой и трепанацией черепа

Женщина впала в кому в поезде, следовавшем из Волгограда в Москву

Женщина перенесла инсульт в поезде и впала в кому. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Волгограда в Москву. Как рассказала мать женщины по имени Елена, пассажирка ехала вместе с двумя детьми домой после отпуска.

В какой-то момент Елена почувствовала себя плохо, у нее наблюдалась головная боль и тошнота, позже она потеряла сознание. Когда состав прибыл в Липецк, медики осмотрели женщину и заявили, что она спит. При этом ее якобы не осмотрели достаточно тщательно, а другие пассажиры торопили бригаду.

В Москве, как рассказала мать Елены, ей пришлось выносить дочь из вагона на себе, проводник ее торопил. В больнице выяснилось, что пассажирка перенесла венозный инфаркт, у нее диагностировали кровоизлияние в мозг и сделали трепанацию черепа.

«Оказалось, что липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, с «состоянием сна». Сейчас женщина в коме», – сообщается в публикации.

Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Ранее российский футболист впал в кому после драки.