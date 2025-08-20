Российский футболист впал в кому после драки

Sport Baza: футболист любительского клуба Ерошевич впал в кому после драки

Российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Отмечается, что спортсмен принял участие в конфликте в ночном клубе города Щелково. Очевидцы сообщают, что сначала мужчины вышли в туалет, а через пару минут начали потасовку на улице. Ерошевич был атакован несколькими людьми, после одного из ударов сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, а далее его продолжили избивать.

Спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции и находится в реанимации. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ерошевич присоединился к «Русской общине Щелково» несколько месяцев назад.

