СК опубликовал кадры допроса экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева

Сотрудники СК провели следственные действия с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александром Уфимцевым. Об этом сообщили в региональном СК.

«В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Ведомство также предоставило кадры с допросом Уфимцева.

По информации следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое его соучастников обманным путем и на безвозмездной основе получили лесной участок в охранной зоне на озере Увильды в Челябинской области. В СК уточнили, что фигуранты дела заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами региона и муниципальным учреждением, согласно которому, на территории, площадью 5 га должен был быть построен детский лагерь.

Условия выполнены не были, на месте детского лагеря были построены коттеджи, которые позже были проданы через подконтрольное юрлицо.

