На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК опубликовал кадры допроса экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева

СК: сотрудники провели следственные действия с экс-замгубернатора Уфимцевым
true
true
true

Сотрудники СК провели следственные действия с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александром Уфимцевым. Об этом сообщили в региональном СК.

«В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Ведомство также предоставило кадры с допросом Уфимцева.

По информации следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое его соучастников обманным путем и на безвозмездной основе получили лесной участок в охранной зоне на озере Увильды в Челябинской области. В СК уточнили, что фигуранты дела заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами региона и муниципальным учреждением, согласно которому, на территории, площадью 5 га должен был быть построен детский лагерь.

Условия выполнены не были, на месте детского лагеря были построены коттеджи, которые позже были проданы через подконтрольное юрлицо.

Ранее суд заключил под стражу бывшего губернатора Тамбовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами