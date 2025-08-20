В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По информации следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое его соучастников обманным путем и на безвозмездной основе получили лесной участок в охранной зоне на озере Увильды в Челябинской области. В СК уточнили, что фигуранты дела заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами региона и муниципальным учреждением, согласно которому, на территории, площадью 5 га должен был быть построен детский лагерь.

Однако условия договора не были выполнены — соучастники построили на этой территории коттеджи, которые в последствии продали через подконтрольное юрлицо.

Уточняется, что правоохранители задержали Уфимцева в аэропорту, при попытки пересечь границу. Сейчас он находится в СИЗО.

В СК уточнили, что уголовное дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, и в 2018 году был объявлен в международный розыск.

Ранее бывшему вице-губернатору Самарской области предъявили обвинение в мошенничестве.