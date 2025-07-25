На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд заключил под стражу бывшего губернатора Тамбовской области

Суд в Москве арестовал экс-главу Тамбовской области Егорова по делу о взятке
true
true
true

Басманный суд отправил под арест экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о коррупции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича», — говорится в сообщении.

Сообщается, что бывшего главу региона арестовали на один месяц и 30 дней. Дело фигуранта проходит по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Егоров находился на посту главы администрации Тамбовской области с сентября 2022 по ноябрь 2024 года. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона.

24 июля судом было принято решение об аресте вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко до 21 сентября. Заседание, на котором избиралась мера пресечения, проходило за закрытыми дверями. Обоим чиновникам инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в связи со строительством фортификационных сооружений на территории Брянской области. Отмечалось, что Симоненко не признал вину.

Ранее в Москве отправили в СИЗО управделами губернатора Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами