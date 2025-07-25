Суд заключил под стражу бывшего губернатора Тамбовской области

Суд в Москве арестовал экс-главу Тамбовской области Егорова по делу о взятке

Басманный суд отправил под арест экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о коррупции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича», — говорится в сообщении.

Сообщается, что бывшего главу региона арестовали на один месяц и 30 дней. Дело фигуранта проходит по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Егоров находился на посту главы администрации Тамбовской области с сентября 2022 по ноябрь 2024 года. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона.

24 июля судом было принято решение об аресте вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко до 21 сентября. Заседание, на котором избиралась мера пресечения, проходило за закрытыми дверями. Обоим чиновникам инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в связи со строительством фортификационных сооружений на территории Брянской области. Отмечалось, что Симоненко не признал вину.

Ранее в Москве отправили в СИЗО управделами губернатора Челябинской области.