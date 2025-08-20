Россиянин организовал в Подмосковье наркоцех и попался полиции

В Подмосковье накрыли наркоцех и изъяли оттуда 40 килограммов веществ

В Подмосковье полицейские накрыли наркоцех, организованный 30-летним россиянином. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поселке Сенеж Солнечногорского городского округа. 30-летний житель Кубани, получив предложение через мессенджер, арендовал дом и организовал нарколабораторию. При обыске обнаружено 400 литров химических жидкостей, оборудование и свыше 40 кг N-метилэфедрона.

Задержанный признал, что планировал распространять наркотики через систему закладок в Московской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

До этого две нарколаборатории накрыли в Ленобласти благодаря таможенникам. Троим организаторам криминального бизнеса грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее россиянка притворялась беременной, чтобы помогать возлюбленному торговать наркотиками.