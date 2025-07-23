Россиянка притворялась беременной, чтобы помогать возлюбленному торговать наркотиками

Жительница Красноярска носила накладной живот и притворялась беременной, чтобы торговать наркотиками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Женщину задержали осенью прошлого года при попытке сбыта наркотиков. При обыске у нее изъяли 4 кг мефедрона, 400 г гашиша и 200 г каннабиса. 35-летняя красноярка призналась, что лишь хотела помочь возлюбленному, который занимался продажей запрещенных веществ.

Для этого женщина обзавелась силиконовой накладкой на живот, которую обычно используют для фотосессий и розыгрышей. В этом случае искусственный живот стал хранилищем для свертков с наркотиками.

К моменту задержания женщина успела сделать более 120 закладок в Ачинске, Железногорске и Красноярске. Ее будут судить за покушение на сбыт наркотиков. Дело возлюбленного фигурантки, ради которого она пошла на преступление, выделено в отдельное производство.

Ранее 65-летнюю женщину осудили за ввоз тонны кокаина в страну.