Замглавы «Ельцин-центра» оштрафовали на 45 тысяч за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге суд оштрафовал замглавы «Ельцин-центра» Телень на 45 тысяч

Замглавы «Ельцин-центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга она признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение еще не вступило в силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней.

На заседание замглавы «Ельцин-центра» не пришла, ее интересы представлял адвокат Михаил Бирюков. Он ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривали в Москве, по месту совершения правонарушения, однако в этом суд отказал.

Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал в СМИ адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

Ранее «Ельцин-Центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.