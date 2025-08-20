Папа Римский призвал молиться о мире на Украине

Папа Лев XIV призвал верующих провести 22 августа в посте и молитвах за Украину

Папа Римский Лев XIV обратился к католикам и другим верующим с просьбой провести 22 августа в посте и молитвах за мир на Украине и в других странах, раздираемых войной. Об этом сообщает The Guardian.

«Поскольку наша Земля продолжает страдать от войн в Святой Земле, на Украине и во многих других регионах... я призываю всех верующих провести день 22 августа в посте и молитве», — сказал папа во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

Понтифик призвал просить о даровании мира и справедливости, а также утешить тех, кто страдает от продолжающихся вооруженных конфликтов.

15 августа сообщалось, что папа Римский в день католического праздника Успения Девы Марии, совпавшего с проведением саммита США и России по вопросу урегулирования кризиса на Украине, вознес молитву о мирном завершении «усиливающегося оглушающего насилия» военных конфликтов по всему миру.

Ранее сообщалось, что папе Римскому передали письмо с просьбой помочь вернуть граждан России с территории Украины.