Папа Римский молится о мире перед переговорами Путина и Трампа

NBC: папа Римский Лев XIV молится о мире перед саммитом в Анкоридже
Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV в день католического праздника, совпавший с проведением саммита США и России по вопросу войны в Украине, вознес молитву о мирном завершении «усиливающегося оглушающего насилия» военных конфликтов по всему миру. Об этом пишет NBC News.

Первый в истории Папа-американец напрямую не упомянул встречу на Аляске, однако неоднократно призывал к диалогу и прекращению войны, в том числе в беседах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Лев XIV напомнил, что праздник Успения Девы Марии 15 августа был провозглашен догматом Папой Пием XII в разгар Второй мировой войны. По его словам, тогда Пий XII выражал надежду, что человеческие жизни больше никогда не будут разрушены войнами. Лев XIV отметил, что эти слова остаются актуальными и сегодня, когда, к сожалению, мир сталкивается с распространением насилия, глушащего голоса человечности.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

