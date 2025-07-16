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Москалькова подтвердила передачу письма о россиянах папе Римскому

Москалькова: письмо с просьбой помочь вернуть граждан РФ передали папе Римскому
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе форума «Территория смыслов» подтвердила, что папе Римскому Льву XIV передали письмо с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что мое письмо передано [папе Римскому]», — заявила она.

По ее словам, Ватикан пообещал сделать все возможное для того, чтобы убедить украинскую сторону отдать мирных людей России.

До этого омбудсмен сообщила, что условия, которые выдвинула Украина по вопросу возвращения в Россию вывезенных жителей Курской области, незаконны. Она отметила, что изначально Украина возвращала жителей российского региона без каких-либо условий.

Москалькова направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины 9 июля. Омбудсмен уточнила, что телеграмма была направлена около трех недель назад через нунция.

Ранее Москалькова заявила, что Украину втянули в сатанинское дело.

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