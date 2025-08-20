На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге учителя, бросившего ручку в ученика, обвинили в жестоком обращении

Учителя из Екатеринбурга судят за жестокое обращение с учеником
Depositphotos

Учителя физики из Екатеринбурга судят за жестокое обращение с учеником 8-го класса, сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

Уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением» возбудили в отношении педагога после инцидента, произошедшего 13 марта текущего года на уроке физики в школе № 123.

В тот день, по версии стороны обвинения, учитель применил физическую силу к подростку. Сначала он бросил в него ручку, а затем заломил юноше руку и повел его к директору.

Экспертиза показала, что в результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, и испытал физическую боль.

Дело рассматривается в закрытом порядке. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее педагог из Красноярска угрожала выбить зубы третьекласснику с аутизмом и попала под суд.

