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Общество
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Педагог из Красноярска угрожала выбить зубы третьекласснику с аутизмом и попала под суд

В Красноярске бывшая учительница попала под суд за угрозы в адрес ученика
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Depositphotos

В Красноярске осудили бывшего учителя коррекционной школы за издевательства над учеником. Об этом сообщили в прокуратуре.

Под суд за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, попала сотрудница КГБОУ «Красноярская школа №2», к тому времени уже уволенная из образовательного учреждения. Как было установлено, учительница оскорбляла и унижала ученика, имеющего диагноз «атипичный аутизм», с ноября 2023 года по апрель 2024-го.

Факт преступления смогла доказать мать школьника, которая подложила сыну диктофон и обнаружила, что педагог угрожает ее ребенку физической расправой, используя нецензурную брань. Telegram-канал Kras Mash опубликовал фрагмент записи, на которой женщина грозится выбить мальчику зубы.

Тем не менее учительница отказалась признать свою вину, объяснив, что не приводила угрозы в исполнение, то есть физическое насилие к ребенку не применяла. Тем не менее подсудимую приговорили к 380 часам обязательных работ и обязали выплатить пострадавшему компенсацию.

Ранее учитель музыкальной школы из Самары избил ученика и пригрозил изрезать его ножом.

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