Депутаты призвали предоставлять родителям право на выходной 1 сентября

В Госдуму внесли проект, предоставляющий родителям право на выходной 1 сентября
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий предоставление родителям школьников возможности брать выходной 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по семейным обстоятельствам работник вправе получить отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению, а длительность такого отпуска определяется по соглашению с руководителем. Однако, обращают внимание депутаты, начальство не всегда признает День знаний уважительной причиной для предоставления выходного дня.

Парламентарии подчеркнули, что для родителей школьников, особенно первоклассников, присутствие на линейке и участие в школьных мероприятиях является важной поддержкой, создающей у ребенка чувство уверенности в начале нового жизненного этапа.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что россияне имеют право оформить выходной день на работе 1 сентября, чтобы провести его со своими детьми. В частности, для этого можно использовать оставшиеся дни отпуска, сохранив таким образом полную зарплату.

Ранее депутаты предложили сделать бесплатными парковки около школ 1 сентября.

